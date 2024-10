Das Potenzial beim E-Commerce ist noch nicht ausgeschöpft. (Bild: Statista)

0nline-Shopping ist zu einem festen Bestandteil unseres täglichen Lebens geworden. Der Sektor ist enorm gewachsen. Im Jahr 2023 wurden allein in Deutschland 4,18 Mrd. Pakete durch die KEP-Branche (Kurier-, Express- und Paketdienste) verschickt.



Zu den bedeutenden Trends in diesem Bereich gehört der Einsatz von Verpackungen, die ihren Zweck erfüllen, das Produkt schützen und gleichzeitig keinen unnötigen Platz verschwenden oder zu viel Verpackungsmaterial verbrauchen. In Zukunft werden darüber hinaus auch personalisierte Verpackungen und ein besseres Ausschöpfen ihres Marketingpotenzials weiter an Bedeutung gewinnen.



Im vergangenen Jahr wurden bereits rund 20 % des weltweiten Einzelhandelsumsatzes online getätigt. Vorreiter im E-Commerce ist China, wo bereits mehr als 45 % des gesamten Einzelhandels online abgewickelt werden. In Westeuropa liegt der Online-Anteil bei annähernd 13 %, in den Vereinigten Staaten bei etwa 15 %. „Das Wachstum des elektronischen Geschäftsverkehrs stieg bereits vor Corona an und erreichte während der Pandemie seinen Höhepunkt. Solche Wachstumsraten werden sich möglicherweise nicht wiederholen“, sagt Anna Keinänen, Market Intelligence Manager bei Metsä Board. „Das Wachstum verlangsamte sich im Jahr 2022, als die Verbraucher in den stationären Handel zurückkehrten. Das war besonders in Europa zu beobachten, wo die hohe Inflation und die wirtschaftliche Unsicherheit die Kaufbereitschaft der Verbraucher verringert haben.“



Der Trend zum Online-Shopping wirkt sich stark auf die Verpackungsindustrie aus. Denn im Vergleich zu Verpackungen in Ladengeschäften haben E-Commerce-Pakete eine längere Lieferkette mit mehr logistischen Berührungspunkten, sodass die Verpackungen wesentlich haltbarer sein müssen.