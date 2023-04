Durch einen Roboter werden die Kartonzuschnitte aus dem Magazin vereinzelt, der Heißleim aufgetragen und der Karton in der Formstation zu einem Tray aufgerichtet. Durch die Bewegungsflexibilität des Roboters kann der Platzbedarf auf kleinem Raum realisiert werden. Ein Gruppierroboter nimmt die Produkte reihenweise auf und befüllt Gruppiertische. Ein Pack-Roboter entnimmt die formatabhängige Produktformation aus den Gruppiertischen und vollzieht den Toploading-Prozess. Aufgrund der Flexibilität der Roboter können hier smarte Einfüge-Bewegungen vollzogen werden. Durch den Einsatz der Robotertechnik werden einfach Prozessanpassungen umgesetzt, Formatwechselzeiten minimiert und durch Reduzierung der mechanischen Komplexität der Maschine der Aufwand für Betrieb und Wartung vermindert.



Mittels einer Cobot-Anwendung zeigt das Unternehmen zudem das mehrseitige Etikettieren der auslaufenden Verkaufseinheiten. Diese Cobot-Applikation benötigt keinerlei Sicherheitseinhausung und keine Formatverstellung, da der Roboter per adaptiver Progammierung die durch den Bediener in der Rezeptur vorgegebenen Etikettierpositionen selbsttätig verändern kann.



Das modularisierte Robot-Palettizer-System ist ein weiteres Exponat. Mit kompakten Kombinationswerkzeugen ist es möglich, unterschiedliche Objekte wie Kartons, Säcke, Eimer, Leerpaletten und Zwischenlagen zum Teil gleichzeitig zu manipulieren. Das Software-Tool Simplo versetzt den Anwender in die Lage, ohne Programmierkenntnisse innerhalb einer Minute neue Palettierschemata zu programmieren.



Interpack 2023:

Halle 11, Stand F39