Uhlmann Group erzielt Rekordumsatz

Zur Uhlmann Group gehören neben Uhlmann Pac-Systeme auch Koch Pac-Systeme, Goldfuß Engineering (Deutschland), Cremer Speciaalmachines (Niederlande), Wonder Packing Machinery (China) sowie Axito (Polen). Mit 23 Standorten in 18 Ländern ist die Uhlmann Group global präsent und bedient Kunden aus der Pharma-, Gesundheits-, Konsumgüter-, Lebensmittel- und Agrarindustrie mit einem breiten Portfolio an Verpackungsmaschinen, digitalen Lösungen und Services.

Strategisches Wachstum

„Trotz geopolitischer Unsicherheiten und schwieriger wirtschaftlicher Bedingungen in Deutschland sind wir gesund gewachsen“, erklärt Prof. Matthias Niemeyer, CEO der Uhlmann Group. „Unser Fokus auf vertrauensvolle Kundenbeziehungen, gebündelte zentrale Funktionen und die gezielte Nutzung von Synergien innerhalb der Gruppe hat sich als Erfolgsfaktor erwiesen. Der Rekordumsatz ist vor allem dem außergewöhnlichen Engagement unserer Mitarbeitenden zu verdanken.“

Investitionen in Resilienz, Innovation und Nachhaltigkeit

Die Unternehmensgruppe stärkte ihre internationale Marktposition durch den Ausbau lokaler Vertriebs- und Servicekapazitäten sowie durch Local-for-Local-Strategien. Die Erweiterung des Produktportfolios, etwa durch modulare Kartoniererlösungen mit integrierter Software-Suite, trug zur wirtschaftlichen Stabilität bei. Effiziente Projektabwicklung und hohe Kostendisziplin steigerten die Produktivität und Ertragskraft nachhaltig, heißt es.

Ein starker Auftragseingang und der Rekordumsatz führten zu einem robusten operativen Cashflow. Um die Resilienz weiter zu erhöhen und die ambitionierten Wachstumsziele zu erreichen, investiert die Gruppe gezielt in Forschung und Entwicklung – insbesondere in den Bereichen Automation, Robotik und Künstliche Intelligenz. Die F&E-Quote lag im Geschäftsjahr bei 6,3 %.