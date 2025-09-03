Markt

03. Sep. 2025 | 14:42 Uhr | von Redaktion

Produktivität und Ertragskraft wurden nachhaltig verbessert

Uhlmann Group erzielt Rekordumsatz

Der Verpackungsspezialist Uhlmann Group hat im Geschäftsjahr 2024/25 einen Umsatz von 504 Mio. Euro erreicht. Damit übertrifft die Gruppe erstmals die Marke von einer halben Mrd. Euro. Dies entspricht einem Wachstum von 9 % gegenüber dem Vorjahr.

Headquarter Uhlmann Group

Das Headquarter der Uhlmann Group befindet sich im baden-württembergischen Laupheim. (Bild: Uhlmann Group)

Zur Uhlmann Group gehören neben Uhlmann Pac-Systeme auch Koch Pac-Systeme, Goldfuß Engineering (Deutschland), Cremer Speciaalmachines (Niederlande), Wonder Packing Machinery (China) sowie Axito (Polen). Mit 23 Standorten in 18 Ländern ist die Uhlmann Group global präsent und bedient Kunden aus der Pharma-, Gesundheits-, Konsumgüter-, Lebensmittel- und Agrarindustrie mit einem breiten Portfolio an Verpackungsmaschinen, digitalen Lösungen und Services.

Strategisches Wachstum

„Trotz geopolitischer Unsicherheiten und schwieriger wirtschaftlicher Bedingungen in Deutschland sind wir gesund gewachsen“, erklärt Prof. Matthias Niemeyer, CEO der Uhlmann Group. „Unser Fokus auf vertrauensvolle Kundenbeziehungen, gebündelte zentrale Funktionen und die gezielte Nutzung von Synergien innerhalb der Gruppe hat sich als Erfolgsfaktor erwiesen. Der Rekordumsatz ist vor allem dem außergewöhnlichen Engagement unserer Mitarbeitenden zu verdanken.“

Investitionen in Resilienz, Innovation und Nachhaltigkeit

Die Unternehmensgruppe stärkte ihre internationale Marktposition durch den Ausbau lokaler Vertriebs- und Servicekapazitäten sowie durch Local-for-Local-Strategien. Die Erweiterung des Produktportfolios, etwa durch modulare Kartoniererlösungen mit integrierter Software-Suite, trug zur wirtschaftlichen Stabilität bei. Effiziente Projektabwicklung und hohe Kostendisziplin steigerten die Produktivität und Ertragskraft nachhaltig, heißt es.

Ein starker Auftragseingang und der Rekordumsatz führten zu einem robusten operativen Cashflow. Um die Resilienz weiter zu erhöhen und die ambitionierten Wachstumsziele zu erreichen, investiert die Gruppe gezielt in Forschung und Entwicklung – insbesondere in den Bereichen Automation, Robotik und Künstliche Intelligenz. Die F&E-Quote lag im Geschäftsjahr bei 6,3 %.

Auch in puncto Nachhaltigkeit setzt die Uhlmann Group Maßstäbe: Die konsequente Umsetzung der Klimastrategie zur Reduktion von CO2-Emissionen ist ein zentraler Bestandteil der Unternehmensausrichtung. Die aktuelle Auftragslage lässt auf eine weiterhin positive Geschäftsentwicklung im laufenden Jahr schließen.

Über die Uhlmann Group

Die Uhlmann Group Holding GmbH & Co. KG vereint sechs Unternehmen unter einem Dach und blickt auf eine über 75-jährige Erfolgsgeschichte zurück. Gegründet 1948 in Laupheim, hat sich die Gruppe von einem Spezialisten für pharmazeutische Verpackungslösungen zu einem globalen Anbieter für High-Tech-Verpackungstechnologie entwickelt. Mit über 2.500 Mitarbeitenden an 19 Standorten weltweit erzielte die Gruppe bereits im Geschäftsjahr 2020/21 einen Umsatz von 423 Mio. Euro, Tendenz weiter steigend.

Markt
Die Gesellschafter Tobias Uhlmann und Thomas Goldfuß mit den Geschäftsführungen und Beratern beider Unternehmen nach der Vertragsunterzeichnung.
Markt
Verpackungsmaschinenbauer erweitert Portfolio

Uhlmann Group übernimmt Automatisierer Goldfuß Engineering

Die Uhlmann Group hat zum 17.01.2025 das Robotik- und Automatisierungsunternehmen Goldfuß Engineering GmbH aus Balingen übernommen. Mit der Investition will die Uhlmann Group ihre Rolle als Anbieter ganzheitlicher Verpackungslösungen ausbauen. Einfach klicken

Auch interessant