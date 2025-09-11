Wie eine Plattform Unternehmen bei der Verpackungswahl unterstützt

Wie das Tool in der Praxis funktioniert, soll im Folgenden ein Beispiel aus der Getränkebranche zeigen: Der Vergleich einer Kunststoff-Einwegflasche mit einer Glas-Mehrwegflasche, basierend auf realen, im Markt verfügbaren Verpackungen für Wasser, macht Unterschiede in der Verpackungsbewertung deutlich:



Bewertet werden beide Beispiele unter Berücksichtigung des vorgegebenen Elbpackguide-Nachhaltigkeitsprofils, siehe Tabelle 1. Unter welchen Annahmen dieses Profil entstanden ist, wird auf der Elbpackguide-Website ausführlich aufgeschlüsselt. Auch können User an diesem Punkt stattdessen ihr eigenes Nachhaltigkeitsprofil erstellen und auswählen.



Im Vergleich zur Kunststoff-Einwegflasche (2) erreicht die Glas-Mehrwegflasche (1) eine deutlich bessere Elbpackguide-Nachhaltigkeitsbewertung (74 % vs. 49 %) – siehe Grafik 2. Das liegt vor allem an ihrer Wiederverwendbarkeit im Pfandsystem sowie der guten Recyclingfähigkeit. Auch in den Kriterien „Ursprung“ (= Materialursprung) und „Entsorgung“ (= Erkennbarkeit der Entsorgung) erzielt die Glasverpackung volle Prozentpunktzahlen. Lediglich beim Gewicht schneidet sie schwächer ab, da das eingesetzte Verpackungsmaterial Glas schwerer ist – hier hat die Kunststoffflasche Vorteile im Hinblick auf Transportemissionen.



Die Kunststoffflasche hingegen bleibt eine klassische Einweglösung und verliert insbesondere deshalb viele Punkte im Profil. Zwar punktet sie beim geringen Gewicht und in der Erkennbarkeit der Entsorgung durch das Pfandsystem, allerdings fehlt eine Angabe auf der Verpackung zum Einsatz von PET-Rezyklat. Das führt nicht nur zu einer schlechten Bewertung im Bereich „Ursprung“, sondern bedeutet auch, dass ein Potenzial zur Verbesserung ungenutzt bleibt. Hinzu kommt: Kunststoff unterliegt beim Recycling in der Regel einem stärkeren Downcycling als Glas – das heißt die Wiederverwertung führt meist zu Produkten geringerer Qualität, während Glas nahezu ohne Qualitätsverlust erneut verwendet werden kann.

Zur Bewertung erforderliche Verpackungsdaten, eigene Darstellung. (Bild: BFSV)