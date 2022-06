Die durch Recycling eingesparten CO 2 -Emissionen können mit einem CO 2 -Verpackungsrechner wie dem an der Hochschule München entwickelten Verpackungsrechner SPOC ermittelt werden.



In SPOC müssen dazu bei einer mehrteiligen Verpackung für jede einzelne Komponente eingegeben werden, mit welcher Recyclingquote diese jeweils rezykliert werden wird, und ob ein Closed Loop oder Open Loop vorliegt. Die Abschätzung, mit welcher Quote eine Kunststoffkomponente einer Verpackung rezykliert wird, erfordert Kenntnisse des Recyclingprozesses. Wie sich die Recyclingfähigkeit auf die Höhe des CO 2 -Fußabdrucks der Verpackung auswirkt, wird anhand einer 1,5-l-PET-Wasserflasche mit Deckel und Etikett gezeigt.



Dabei werden bei der 1,5-l-PET-Flasche verglichen: Recyclingquoten für den Flaschenkörper von 90 % im Closed Loop, 90 % im Open Loop und ohne Recycling (0 %). Der HDPE-Deckel wird mit 40 % Recyclingquote im Open Loop und die Papieretiketten mit 72 % Recycling in diese Berechnung mit einbezogen.



In Tabelle 1 ist zu erkennen, dass eine Einsparung durch Recycling von circa 50 g CO 2 eq. im Open Loop schon gut, aber mit 97 g CO 2 eq. im Closed Loop deutlich höher ausfällt.

Bei der CO 2 -Berechnung sind die Einsparungen, die insgesamt durch Recycling erzielt werden, in Abhängigkeit von der Recyclingquote eindeutig berechenbar. Nicht klar festgelegt ist dagegen, welche CO 2 -Lasten der einzelnen Prozessschritte Herstellung, Recycling und Entsorgung dem Virgin-Material und welche dem Rezyklat zugewiesen werden. In der Ökobilanzierung wird die Art der Zuordnung von Lasten und Gutschriften mit dem Begriff Allokation beschrieben.



Es gibt unterschiedliche Auslegungen bei den Allokationen und je nach Blickwinkel und Zuordnung kommt es für das Virgin- und Recyclingmaterial zu verschiedenen Ergebnissen. Das ist ein Grund, warum sich CO 2 -Fußabdruckberechnungen unterscheiden können.



Im Verpackungsrechner SPOC werden die Lasten auf alle Nutzmengen gleichmäßig verteilt, gemäß dem Handbuch International Reference Life Cycle Data System (ILCD Handbook). Das hat den Vorteil, dass alle Mengen und Lasten eindeutig nachvollzogen werden können und es insgesamt mathematisch klar umsetzbar ist. Die Werte, die über diesen Weg berechnet werden, geben an, welche Entlastungen sich für das „Gesamtsystem Erde“ ergeben, wenn eine Verpackung rezykliert wird. Ein Verpackungsentwickler kann damit gut nachvollziehen, was durch Verbesserung der Rezyklierbarkeit seiner Verpackungslösung insgesamt eingespart wird. Als Nachteil des Ansatzes nach dem ILCD Handbuch kann betrachtet werden, dass Rezyklat und Virgin-Material gleiche Werte erhalten.