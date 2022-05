Der Markenname Togal wurde von seinem schwedischen Kompagnon Almborg aus den schwedischen Worten „tog“ für „nahm“ und „allt“ für „alles“ kreiert. Bezogen auf die schmerzlindernde Wirkung bedeutet der Name „Togal, nimmt alle Schmerzen“.

Togal galt als Synonym für Schmerzmittel

Das Produkt auf Acetylsalicylsäurebasis war sehr erfolgreich, denn bereits 1920 lieferte Schmidt in 30 Länder der Erde und sein Kontor entwickelte sich zu einem richtigen Pharmaunternehmen. 1925 wurde in der Schweiz das Unternehmen Togalwerk S. A. in Lugano gegründet. Der völligen Zerstörung des Standortes im Zweiten Weltkrieg folgte ein zwölfmonatiger Wiederaufbau und bereits im Jahr 1950 hatte Togal wieder circa 100 Mitarbeiter in Anstellung.