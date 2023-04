Den Anforderungen an nachhaltige Verpackungen begegnet das Unternehmen mit einem ganzheitlichen Ansatz – angefangen beim Produktdesign. Ausgehend von Wirkstoffen, Zielgruppen und Märkten eines Medikaments, Produktschutz, vorhandenen Verpackungsanlagen und Ausbringungsleistung werden gemeinsam mit dem Kunden vor Ort Lösungen entwickelt – auch in Sachen Nachhaltigkeit. Die Experten des Unternehmens stellen Kontakt zu Packmittelherstellern her, entwickeln eine funktionale und sichere Lösung und führen entsprechende Tests durch.