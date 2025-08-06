Wie Uhlmann Pac-Systeme Nachhaltigkeitskennzahlen nutzt

Nachhaltigkeit gehört beim Pharmaverpackungsspezialisten Uhlmann Pac-System bereits seit Jahren zum Kern der Produkt- und Unternehmensstrategie. Das Unternehmen konzipiert seine Maschinen und Anlagen für eine lange, ressourcenschonende Lebensdauer. Durch gezielte Performance-Upgrades und technologische Modernisierungen lassen sich auch bestehende Anlagen für neue Anforderungen zukunftsfähig machen. Das ermöglicht es verpackenden Unternehmen, ihre Anlagen ressourcenschonend immer auf dem neuesten technologischen Stand zu halten und deren wirtschaftliche Nutzungsdauer zu maximieren. Das reduziert auch die CO 2 -Bilanz der Anlage über ihren gesamten Lebenszyklus hinweg.

Optimierung der CO 2 -Bilanz

Aktuell geht Uhlmann Pac-Systeme den nächsten Schritt: Ziel ist es, die CO 2 -Bilanz der Maschinen und Anlagen kontinuierlich zu optimieren – von der Materialauswahl über die Maschinenkonzeption bis hin zur Produktion. Dafür nutzt Uhlmann Pac-Systeme das CO 2 -Bilanzierungsmodell des PCF.



Wer sich mit Klimabilanzierung beschäftigt, stößt schnell auf Begriffe wie Scope 1, 2 und Scope 3 – oder eben auf Product Carbon Footprint. Diese Begriffe stammen aus dem internationalen Standard für Treib­hausgasbilanzen, dem Greenhouse Gas Protocol (GHG). Das GHG-Protokoll ermöglicht es Unternehmen, ihre Emissionen systematisch zu erfassen, mit Werten anderer Unternehmen oder ihrer Branche zu vergleichen und die Bereiche zu identifizieren, in denen man Emissionen reduzieren kann und muss. Uhlmann Pac-Systeme konzentriert sich bei der Erstellung seiner Product Carbon Footprints auf den komplexesten Bereich der Klimabilanzierung, den Scope 3. In Scope 3 fallen alle indirekten Emissionen entlang der gesamten Wertschöpfungskette – von der Rohstoffgewinnung über Lieferketten bis hin zur Nutzung und Entsorgung der Produkte. Der Maschinenbauer strebt damit eine umfassende und ganzheitliche CO 2 -Bilanzierung an.