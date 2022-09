Wiederwendbar, robust und platzsparend ist die Klappbox Bito EQ. Sie ist einfach in der Handhabung, bequem zu tragen und auch zum Einsatz in der Fördertechnik geeignet. In zwei Höhen erhältlich, verfügt das Behältersystem über viel Fassungsvermögen. Optional lässt sich der Klappbehälter mit einem anscharnierten Deckel verschließen. Zusammengeklappt reduziert sich der Platzbedarf für die Lagerung der Leerbehälter um 75 %.