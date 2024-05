Heidelberg erweitert sein Technologieportfolio durch die Einführung einer eigenen Inkjet-Produktfamilie, die auf der angekündigten Canon B2 Bogen-Inkjet-Druckmaschine und B3-Bogen-Inkjet-Druckmaschine basieren. Beide Maschinen werden in den Heidelberg Prinect Workflow integriert; Service und Saphira Ink werden über Heidelberg geliefert.

Was steckt hinter der Kooperation?

Akira Yoshida, President & CEO und Chairman of the Board of Executive Directors der Canon Production Printing Holding, erklärt: „Canon hat erhebliche Energie und Investitionen aufgebracht, um seine führende Inkjet-Technologie zu entwickeln und Akzidenzdruckkunden eine klare Vision für ihre Zukunft zu geben. Heidelberg verfügt über eine einzigartige Erfahrung, einen umfangreichen Kundenstamm und ein tiefes Wissen über die Bedürfnisse von Akzidenzdruckereien. Wir sind zuversichtlich, dass unsere Zusammenarbeit mit Heidelberg den Übergang zur integrierten Offset-/Digitalproduktion beschleunigen und transformative Innovationen für viele weitere Offsetdruckunternehmen weltweit ermöglichen wird.“