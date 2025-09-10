Nachhaltigkeit, Recycling und regulatorische Sicherheit

Im Bereich Hotmelts präsentiert das Unternehmen eine Neuheit, die im September Premiere feiert. Während die chemische Zusammensetzung und Klebleistung unverändert bleiben, weist dieses Produkt aus dem bestehenden Portfolio einen signifikant niedrigeren CO 2 -Fußabdruck auf. Außerdem rückt Henkel auf der Fachpack den Austausch rund um die Packaging and Packaging Waste Regulation (PPWR) in den Fokus. Auch wenn viele Details der Verordnung erst 2027 endgültig feststehen werden, bleibt für die Umsetzung auf Maschinenebene wenig Zeit. Unternehmen, die erst auf vollständige Rechtsklarheit warten, riskieren Verzögerungen bei Investitionen und beim Marktzugang. Henkel begleitet seine Kunden mit einem ganzheitlichen Ansatz – von der Wahl des Klebstoffs über Sub­strate und Maschinentechnik bis hin zur Integration in bestehende Prozesse.

Fachpack 2025: Halle 1, Stand 153