Schütz-Gruppe übernimmt Euro-Composites

Die Transaktion steht noch unter dem Vorbehalt der kartellrechtlichen Genehmigungen, die in Kürze erwartet werden. Mit dem Abschluss übernimmt die Schütz-Gruppe rund 930 Mitarbeitende an den EC-Standorten in Luxemburg, Deutschland (Bitburg) und den USA (Culpeper). Das bestehende Führungsteam der EC-Gruppe bleibt im Amt und wird die Geschäfte künftig gemeinsam mit Schütz weiterentwickeln.

Unternehmensgründer Rolf Alter, der Euro-Composites vor über 40 Jahren ins Leben gerufen und zu einem international anerkannten Player aufgebaut hat, verabschiedet sich mit der Übergabe in den Ruhestand. „Ich freue mich, eine zukunftsfähige Lösung für mein Lebenswerk gefunden zu haben. Die neue Konstellation bietet beste Voraussetzungen für eine erfolgreiche Weiterentwicklung“, so Alter.

Roland Straßburger, CEO der Schütz-Gruppe, betont die strategische Bedeutung der Übernahme: „Wir sehen großes Potenzial in der EC-Gruppe und werden gezielt in Technologie, Forschung und Entwicklung sowie den Ausbau internationaler Vertriebsstrukturen investieren.“

Euro-Composites bleibt als eigenständige Marke erhalten.