Inhaber Roland Rüegg beschreibt die Verbesserungen so: „Zuvor haben wir unseren Käse im vorgeformten Vakuumbeutel vertrieben. Die Verpackung sah nicht sehr professionell aus und benötigte sehr viel Kunststoff. Wir wünschten uns eine attraktivere, materialsparende Lösung – bei gleichzeitig effizienterem Verpackungsprozess.“ Mit dem Thermoformer Pro werden die Käsestücke nun ab Rolle mit einer transparenten Folie im Thermoformprozess verpackt. Die Anlage verarbeitet prozesssicher besonders dünne Folien, die sich gut bedrucken lassen, beispielsweise mit Produktinformationen wie dem Bio-Label oder einem Markenlogo. In der hochtransparenten Folie werden die verschiedenen Produkte ansprechend und appetitlich präsentiert. Die gute Peelfähigkeit der Verpackung bietet dem Endverbraucher zudem mehr Convenience.



Die Maschine ist mit einem Werkzeug-Schnellwechselsystem ausgestattet, welches die Umrüstzeiten stark verkürzt – genau richtig für die handwerkliche Käserei, die nun täglich zwei bis drei verschiedene Formate in schnellem Wechsel auf ihrer neuen Anlage produziert. Überhaupt ist der Zeitfaktor für den Betrieb von Roland Rüegg einer der entscheidenden Vorteile: „Unsere nach wie vor überwiegend handwerklichen Abläufe sind durch die technische Aufrüstung schneller geworden: Zum Verpacken von 1.000 Stück Käse benötigten wir früher fünf Personen mit jeweils vier Arbeitsstunden. Jetzt erreichen zwei Beschäftigte in nur einer Stunde die gleiche Menge. Das Verpacken ist damit zur Nebenarbeit geworden und wir können unser wertvolles Fachpersonal vor allem zur Käseherstellung einsetzen.“

Absatz spürbar gesteigert

An dem neuen Thermoformer schätzt er darüber hinaus das prozesssichere Handling und die gleichbleibend hohe Qualität jeder einzelnen Verpackung. Auch in Sachen Nachhaltigkeit ist die Anlage aus Oldenburg ein Gewinn: Im Gegensatz zur vorherigen Beutellösung werden jetzt deutlich dünnere Folien eingesetzt, die viel Kunststoff einsparen und zudem auch den Platzbedarf für die Materiallagerung reduzieren.



Der Thermoformer Pro, mit der Wildberg nur eine Woche nach der Auslieferung dank des Sealpac-Supports schon in die Testphase gehen konnte, ist seit Juni 2023 in Betrieb. Die Resonanz des Handels auf die neuen Verpackungen der verschiedenen Wildberg-Käse ist äußerst positiv, wie Inhaber Roland Rüegg bestätigt: „Unsere handwerklichen Produkte werden unter großem Aufwand produziert. Die Verpackung muss den Wert des Lebensmittels angemessen darstellen und das Produkt erlebbar machen. Das ist uns mit der neuen Tiefziehmaschine sehr gut gelungen. Die Umstellung hat Aufmerksamkeit im Markt erregt und die noch ansprechendere Präsentation unserer Produkte hat den Absatz unserer hochwertigen Käse spürbar gesteigert. Die Zusagen und unsere Erwartungen in diesen nächsten Schritt wurden vollumfassend erfüllt.“