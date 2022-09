Damit sind Unternehmen der Industrie, des Versandhandels und der Logistikdienstleistung in der Lage, Produkte schnell und sicher einzulagern und direkt zu kommissionieren. Zudem erhöht es die Effizienz und Wirtschaftlichkeit der Versandprozesse. Bei einer Packungsgröße von zum Beispiel 124 x 65 x 50 mm (L x B x H) liegt die Lagerkapazität des Kommissionierautomats im Bereich von 3.300 bis 100.100 Packungen. Ein permanenter Bestandsabgleich zwischen dem Automaten und dem jeweiligen Warenwirtschaftssystem vermeidet Fehlbestände.

Die Aufnahme und Lagerung der jeweiligen Verpackung in verschiedenen Geometrien und Abmessungen geschieht per 3D-Messsystem und doppelt rotierendem Vakuum-Greifersystem in jeder Position. Die Zykluszeiten variieren dabei von sechs bis vierzehn Sekunden, je nach Größe und Gewicht. Intuitive Bedienoberflächen sowie Funktionsübersichten per App runden das Hightech-System ab. Zudem lassen sich individuelle Ausstattungswünsche realisieren.

Fachpack 2022:

Halle 4, Stand 329