Bei der Weiterentwicklung des Kartonaufrichters und Integration einer automatischen Achsverstellung suchte Lantech nach einer Technik, mit der verschiedene Schachtelgrößen über das Touchpanel der SPS ausgewählt werden können. Dabei kam Lenord + Bauer aus Oberhausen, Spezialist für Positionierantriebe und Bewegungssensorik, zur Hilfe.



Um sicherzustellen, dass unterschiedliche Kartongrößen verarbeitet werden können, erfolgen einige Anpassungen im Prozess. So müssen die Höhen- und Breiteneinstellungen sowohl am Ein- als auch am Ausgang der Maschine geändert werden. Diese bisher manuellen Prozesseinstellungen sollten nun vollautomatisch und fehlerfrei erfolgen.



Zu diesem Zweck wurde jede Einstellung mit einem Segmo-Positionerantrieb automatisiert, der direkt auf der Spindel montiert wird. Die elektrische Schnittstelle zur SPS kann mit einem beliebigen Ethernet-basierten Protokoll realisiert werden. „Lenord + Bauer bietet alle Funktionsbausteine kostenlos an, zum Beispiel TIA Portal und Ethernet IP. Das erspart uns eine Menge Programmierarbeit“, berichtet Jurgen Wilbers, Leiter der Elektrotechnik bei Lantech. Die Funktionbausteine gängiger Industrial Ethernet Profile wie Profinet, Ethernet IP, Ethercat, SercosIII oder Powerlink werden in der Lenord + Bauer Segmo Library zur Verfügung gestellt und bilden die Basis für eine sichere und einfache Inbetriebnahme der Antriebe.