Kosten für solche Investitionen sind ein Thema und waren in der Vergangenheit noch häufig ein K.O-Kriterium für Automatisierung. Aber das ändert sich gerade – auch durch die Erfahrungen der letzten drei Jahre. Investitionen in automatisierte Prozesse werden in Kauf genommen, wenn es darum geht, zukunftsfähige Lösungen zu etablieren, die das Unternehmen nachhaltig und wirtschaftlich nach vorne bringen und dabei noch Luft nach oben lassen. Viele Betriebe zeigen sich inzwischen sehr beratungsoffen und unterstützen das grundsätzliche Hinterfragen ihrer aktuellen Prozess- und Lieferketten. Dadurch entdeckte Optimierungspotenziale müssen im ersten Schritt auch nicht immer das große Ganze sein. Schon kleinere Maßnahmen bewirken etwas, wie ein Praxisbeispiel von Antalis Verpackungen erläutert: Bei einem Kunden wurde ein halbautomatischer Stretchwickler installiert, der die zuständigen Mitarbeiter von der Last befreite, für das Umwickeln tagein tagaus um die Paletten herumlaufen zu müssen. Kleine Maßnahme, große Wirkung: Das Unternehmen hatte infolgedessen bedeutend weniger Krankentage über das Jahr zu verzeichnen – eine wichtige Kennzahl in der Logistik.

Solche Beispiele machen Schule: In Beratungsterminen sind nun häufig auch Arbeitsmediziner anwesend.