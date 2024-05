Jedes zweite Paket benötigt eine zusätzliche Absicherung durch verschiedene Polstermaterialen, um das Hin- und Herrutschen der Inhalte zu vermeiden und die Produkte vor äußeren Einwirkungen zu schützen. Mithilfe von Papier- oder Luftpolstermaschinen lässt sich der Füllprozess deutlich effizienter gestalten. Denn befindet sich ein solches Gerät an der Packstation, müssen Mitarbeiter für das Befüllen der Pakete nicht durch die Halle laufen, um erst das passende Material zusammenzusuchen. Das Polstervolumen entsteht direkt am Packplatz. Somit wird der gesamte Versandprozess beschleunigt. Vor allem der hohe Kosten-Nutzen-Faktor von Polsterintegrationen macht sie sowohl für kleine als auch für größere Unternehmen zu einer sinnvollen Investition. Je nach Ausführung und Komplexität variieren die Preise von 600 bis 3.000 Euro pro Integration in die Packstraße. Für eine weitere Effizienzsteigerung lohnt es sich, auf ergonomische Packtische zurückzugreifen. Sie lassen sich modular gestalten und an die individuellen Bedürfnisse der jeweiligen Logistikabteilung anpassen. Befinden sich die für das Verpacken benötigten Materialen in direkter Reichweite, hat das nicht nur den Vorteil eines schnelleren Packprozesses – der benutzerfreundliche Aufbau hilft dabei, Überlastungen zu vermeiden. Durch die ergonomische Gestaltung werden die Gelenke geschont und die Ausfalltage der Mitarbeiter gesenkt.