Körber unterbreitete mehrere Vorschläge für das Faltschachtelmaterial, darunter auch Graspapier. Der Werkstoff überzeugte von Anfang an durch seine biologische Abbaubarkeit, die Reduzierung der CO 2 -Emissionen um bis zu 95 % und den geringen Wasser- und Energieverbrauch bei der Herstellung.



Aber wie würde es sich beim Drucken, Stanzen und Kleben im Vergleich zu 100-%-Frischfaserkarton verhalten? Könnten die Maschineneinstellungen optimal auf die Herausforderungen des neuen Materials angepasst werden? Für das Biotechnologieunternehmen bestand die größte Herausforderung in der Kommunikation. Warum nicht einfach Biokunststoffe verwenden? Warum bereits bewährte Materialien vermeiden?

Hohe Akzeptanz unter den Studienteilnehmern