„Umweltschonend und auch praktikabel für die Industrie“

Mit welchen Vorteilen kann die neue Schale bei Lebensmittelherstellern und dem Handel punkten?

Ørskov: An erster Stelle steht sicher unser Plug-and-Play-Konzept: Ein entscheidender Vorteil von Fiberwise ist die einfache Integration in bestehende Produktionsprozesse. Die Verpackung wurde bewusst so konzipiert, dass sie auf vorhandenen Verpackungslinien ohne größere technische Anpassung eingesetzt werden kann. Das bedeutet, dass kein zusätzlicher Investitionsaufwand für neue Werkzeuge notwendig ist und auch die logistischen Prozesse unangetastet bleiben. Die Schale ist übrigens auch für das Roboter-Handling geeignet, ohne sich dabei zu verformen. Was die Produktsicherheit angeht: Fiberwise erreicht eine optimale Haltbarkeit von Proteinprodukten wie Fleisch, Geflügel, Convenience oder Fisch. Das hat einen direkten Einfluss auf die Reduktion von Lebensmittelverschwendung. Selbstverständlich hält die Schale Feuchtigkeit in erforderlichem Maße stand. Ein weiterer Pluspunkt für den Handel: Er kann auf diese Weise demonstrieren, dass er auf die steigende Nachfrage der Verbraucher nach nachhaltigen Verpackungen reagiert und sich damit einen klaren Wettbewerbsvorteil sichern.

Wie erfüllt Fiberwise die Vorgaben der EU-Verpackungsverordnung PPWR?

Ørskov: Die neue Verpackungsverordnung setzt Maßstäbe für die Zukunft der Verpackungsindustrie. Ihr Hauptziel ist, die Umweltauswirkungen von Verpackungen zu minimieren und gleichzeitig die Kreislaufwirtschaft zu fördern. Fiberwise wurde genau in diesem Sinne entwickelt: Hauptbestandteile der Verpackung im Sinne der Kreislaufwirtschaft sind Altpapier und Altkarton. Lediglich 9,8 % der Schale, das entspricht 2,1 g, entfällt auf die fossile Barriereschicht, die notwendig ist, um den Inhalt optimal zu schützen. Der Schutzliner lässt sich durch die klar definierte Easy-Peel-Ecke leicht von der Faserschale trennen, sodass beide Bestandteile separat recycelt werden können. Dies stellt sicher, dass wertvolle Materialien wieder in den Kreislauf zurückgeführt werden. Lösungen wie unsere Schale unterstützen Unternehmen dabei, sich frühzeitig auf zukünftige Regularien vorzubereiten.