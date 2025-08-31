„Die Anforderungen sind vielfältig, komplex und streng“

neue verpackung: Wie eng arbeiten Sie mit OEMs, Logistikdienstleistern oder Recyclingunternehmen bei der Entwicklung von Gefahrgutlösungen zusammen?

Hemming: Wir arbeiten sehr eng und kooperativ mit allen Beteiligten zusammen. Mit OEMs entwickeln wir Verpackungen, die genau auf Batterieformate, Sicherheitsanforderungen und Prozesse abgestimmt sind. Logistikdienstleister binden wir ein, um sicherzustellen, dass die Verpackungen praxistauglich, also stapelbar, rückführbar und kompatibel mit Lkw, Containern sowie Fördertechnik sind. Und mit Recyclingunternehmen arbeiten wir zusammen, damit die Verpackungen auch für beschädigte oder kritische Batterien geeignet sind.

neue verpackung: Wie sieht der Produktlebenszyklus Ihrer Gefahrgutverpackungen aus – von der Herstellung bis zur Rücknahme? Bitte erläutern Sie uns diesen Kreislauf.

Hemming: Für die Produktion unseres Gefahrgutbehälters Ionpak verwenden wir zunächst den recycelten Kunststoff, den wir von unseren Kunden zurückgekauft haben, und mischen einen geringen Anteil an neuem Kunststoff, sogenanntes Virgin-Material, bei. Im Spritzgussverfahren stellen wir dann das Produkt her, das aus bis zu 81 Prozent Rezyklat besteht. Anschließend liefern wir den Ionpak an den Kunden aus, reparieren ihn bei Bedarf oder tauschen irreparabel beschädigte Behälter aus. Haben die Mehrweg-Transportboxen nach mehreren Jahren ausgedient, kaufen wir sie zum Materialpreis zurück und integrieren sie wieder in den Kreislauf.

neue verpackung: Erläutern Sie uns bitte ein Anwendungsbeispiel eines Kunststoff-Gefahrgutbehälters im Automotive-Bereich.

Hemming: Wir haben für einen Hersteller von Lithium-Ionen-Batterien eine individuelle Lösung mit UN4H2-Zertifizierung entwickelt. Sie ist für eine Nutzlast von 400 kg netto und 520 kg brutto zugelassen. Das Besondere daran ist, dass die Verpackung speziell für automatisierte Roboter und Greifer optimiert ist. Der Kunde konnte die Lösung also nahtlos in seinen Produktionsprozess integrieren. Seitdem laufen Transport und Handhabung effizienter und sicherer ab.

neue verpackung: Welche Trends und Entwicklungen beobachten Sie im Gefahrguttransport?

Hemming: Ich gehe davon aus, dass wir einen Zuwachs an Technologien erleben werden, die Transporte digital überwachen und in Echtzeit nachverfolgen können. Eventuell wird es in Zukunft auch möglich sein, Verpackungen zu entwickeln, die Stöße oder Brände eigenständig melden können. Zudem fließen viele Ressourcen bereits in die Entwicklung von robusteren und leichteren Materialien ein und immer mehr Unternehmen integrieren Nachhaltigkeitsziele in ihre Logistikprozesse. Das ist ein positiver Trend.

Darüber hinaus wird sich die Gesetzgebung anpassen und gegebenenfalls verschärfen. Da es seitens der EU viel Regulation gibt, wie etwa die neue EU-Verpackungsverordnung, ist davon auszugehen, dass die Anforderungen an Verpackungen steigen werden und damit auch die Kosten für Unternehmen. Allerdings ist das europäische Recht bereits gut aufgestellt, was die geringen Unfallzahlen beweisen. Denn Batteriebrände passieren meist dann, wenn die Batterien herunterfallen oder das Auto beschädigt wird. Beim Transport von nicht eingebauten Batterien ereignet sich hingegen selten ein Unglück.

neue verpackung: Die Elektromobilitätsbranche und ihre Regularien sind noch vergleichsweise neu. Welche Veränderungen sind in naher Zukunft zu erwarten und wie müssen sich Unternehmen darauf vorbereiten?

Hemming: Das Gefahrgutrecht im Bereich E-Mobilität ist bereits sehr umfangreich und eindeutig. Der Gesetzgeber ist mittlerweile dazu übergegangen, Vorschriften zu überarbeiten und klarer zu verfassen, etwa im RID und ADR 2025. Es ist wichtig, dass wir unsere Gesetze kontinuierlich an reale Bedingungen anpassen und den Unternehmen entgegenkommen, solange die Sicherheit nicht darunter leidet.