Odette International ist ein europäisches Netzwerk für die Standardisierung und Optimierung von Geschäftsprozessen in der Automobilindustrie. Die Organisation mit Sitz in London entwickelt gemeinsam mit nationalen Partnern wie Galia (Frankreich) oder VDA (Deutschland) branchenweite Standards für Datenaustausch, Logistik, Verpackung und Cybersicherheit. Ziel ist es, die Effizienz und Transparenz in der automobilen Lieferkette zu steigern. Odette organisiert zudem regelmäßig Konferenzen, um den internationalen Austausch zwischen OEMs, Zulieferern und IT-Dienstleistern zu fördern.