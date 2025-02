In seiner neuen Rolle soll Hausicke die Bereiche Produktion, Einkauf, Qualitätsmanagement sowie Zoll/Export verantworten und weiterentwickeln. „Diese Unternehmensbereiche sind ausschlaggebend für unsere Wirtschaftlichkeit und Konkurrenzfähigkeit. Michaels Ziele werden es sein, unser profitables und nachhaltiges Wachstum sicherzustellen, die Flexibilität unserer Produktionsstandorte zu erhöhen sowie Digitalisierungs- und Automatisierungsmöglichkeiten zu forcieren“, erklärt CEO Tobias Weber.

Darüber hinaus will Hausicke künftig ein besonderes Augenmerk auf die Qualitätssicherung und -weiterentwicklung legen: „Der Qualitätsaspekt in all unseren Lösungen und Leistungen ist mir ein besonders wichtiges Anliegen – nicht zuletzt, weil Qualität ein essenzieller Baustein unseres Unternehmenserfolgs ist“, kommentiert Hausicke. „Dazu werden wir standortübergreifend Prozesse etablieren, die höchste Qualitätsstandards unserer Produkte gewährleisten. Das umfasst die Erhaltung bestehender Standards ebenso wie das Setzen neuer Maßstäbe, sodass Weber auch in Zukunft als Qualitätsmarke im Markt verstanden wird.“

Zum Werdegang von Dr. Michael Hausicke

Dr. Michael Hausicke ist studierter Wirtschaftsingenieur und promovierte zum Thema strategische Technologiesubstitution für Produktionssysteme. Er ist bereits seit 2014 in verschiedenen produktionsbezogenen Abteilungen bei Weber tätig.

Im Jahr 2023 übernahm er die Rolle des Chief Operations Officer (COO). Im Rahmen seiner Tätigkeit bei Weber konnte er somit umfassende Einblicke in verschiedene Abteilungen und Unternehmensbereiche gewinnen und ein tiefes Prozess- sowie Branchenverständnis aufbauen.