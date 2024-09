Praktische Anwendungen von KI in der Verpackungsindustrie

Schmid stellte mehrere konkrete Anwendungen der KI in der Verpackungsindustrie vor, beispielsweise beim Packmittelhersteller Klingele: Dieser hatte die Idee einer KI-basierte Plattform für eine wissensbasierte Serviceberatung, mit der beispielsweise Akteure der Verpackungsbranche durch die Bündelung von spezifischem Bilanzierungswissen bei der Erstellung von CO 2 -Bilanzen unterstützt werden. Die Entwicklung des Konzepts haben der Nachwuchsgruppenleiter für intelligente Kreislaufwertschöpfungssysteme, Dr. Dimitri Petrik von der GSAME Stuttgart (Graduate School of Excellence Advanced Manufacturing Engineering) und Florian Härer, Innovationsmanager bei Klingele, in einem Forschungsbeitrag beschrieben, der nun von der IEEE International Conference on Engineering, Technology and Innovation akzeptiert wurde. Das Konzept soll noch in diesem Jahr den nächsten Schritt in Richtung Marktreife gehen und im Rahmen eines Forschungsprojekts als Prototyp umgesetzt werden.