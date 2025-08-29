Minimalverpackungen sind die Zukunft

Die Veranstaltung bot Impulse zu aktuellen Trends in der Folienextrusion sowie nachhaltige Verpackungskonzepte mit Polyolefin-Folien. Die zweitägige Veranstaltung bot zudem die Möglichkeit zum Austausch mit Experten der Verpackungsbranche. Im Folgenden finden Sie eine Auswahl der Highlights des von Karsten Schröder moderierten Expertentreffs.

PPWR und ihre Auswirkungen auf Barriereverpackungen

Dr. Thomas Gröner von TG Pack Solutions beleuchtete in seiner Präsentation die kommende EU-Verordnung über Verpackungen und Verpackungsabfälle (PPWR) und deren tiefgreifende Folgen für die Verpackungsindustrie.

Die PPWR ist Teil des European Green Deals mit dem Ziel, Europa bis 2050 klimaneutral zu machen. Die Verordnung trat am 22. Januar 2025 in Kraft und gilt ab dem 12. August 2026 verbindlich in allen EU-Mitgliedsstaaten. Zentrale Anforderungen betreffen die Recyclingfähigkeit, Mindestrezyklatanteile, Materialeinschränkungen und Designkriterien.

Zunächst ging Gröner auf die Verantwortung von Erzeuger und Hersteller ein. Der Erzeuger fertigt die Verpackung und ist für deren Konformität verantwortlich, während der Hersteller verpackte Produkte auf den Markt bringt und gegenüber den Behörden verantwortlich ist. Zentrale Herausforderungen ergeben sich durch die generelle Anforderung an die Recyclingfähigkeit von Verpackungen. Ab 2030 müssen alle Verpackungen mindestens zu 70 % recyclingfähig sein, wobei drei Recyclingklassen (A: 95 %, B: 80 %, C: 70 %) eingeführt werden. Ab 2038 dürfen nur noch Verpackungen der Klassen A und B in Verkehr gebracht werden.

Einwegkunststoffverpackungen für bestimmte Anwendungen (beispielsweise Obst, Horeca, Hotels) werden ab 2030 verboten. Verpackungen müssen zukünftig gekennzeichnet sein (Materialart, Wiederverwendbarkeit, Kompostierbarkeit). Für Kunststoffverpackungen werden verpflichtende Rezyklat Anteile eingeführt (beispielsweise 30 % bei Einwegflaschen ab 2030). Auch der Einsatz biobasierter Kunststoffe und die Begrenzung als schädlich eingestufter Stoffe wie PFAS werden geregelt.

Die PPWR schafft damit neue Herausforderungen, aber auch Chancen für Innovationen im Verpackungsdesign. Sie verlangt technische Anpassungen, neue Materialien sowie Transparenz entlang der Lieferkette und stellt insbesondere hohe Anforderungen an Barriereverpackungen, die künftig recyclingfreundlich und konform sein müssen.