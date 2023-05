Raja Market: Ziel ist eine Komplettlösung für Unternehmen

Die Raja-Gruppe hat 2022 ihr Projekt Raja Market vorangetrieben. Die Gruppe will Raja Market als einen Vertreiber etablieren, der alles anbietet, was Unternehmen für ihre Büros, Lager, Fabriken und Geschäfte an Ausstattung und Verbrauchsmaterialien benötigen. Die bestehenden Sortimente in allen Konzernunternehmen sollen durch verbesserte Verzahnung von IT und Logistik-Tools sowie digitalen Tools genutzt und erweitert werden. Um diese Synergien zu fördern, hat Raja Ende 2022 eine neu etablierte Abteilung für Marketing und Technologien eingeführt, mit der das Vorstandsmitglied Nathalie Chapusot betraut wurde.

Ausbau der Digitalisierung und der Distributionszentren

Rajas Digitalisierung wurde 2022 fortgeführt. Vergangenes Jahr machte der Online-Verkauf 65 % des Umsatzes aus, verglichen mit 47 % im Jahr 2021. 75 % aller Kunden gaben ihre Bestellungen online auf – über einen der 38 Webshops, per E-Mail, Live-Chat oder über ihre E-Procurement-Lösungen.

Darüber hinaus hat die Gruppe ihre Distributionszentren weiter ausgebaut. 2022 erweiterte Raja Belgien die Größe seines Standorts Tongeren um 16.000 m² auf 65.000 m². Eine weitere Neuerung ist die Einführung eines automatisierten Palettenlagerungssystems im Distributionszentrum Paris Nord 2, durch welches der für Kunden von Raja Frankreich verfügbare Lagerbestand erhöht wird.