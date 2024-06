Die meisten Leute, die ich kenne, sind über Umwege in die Verpackungsbranche gekommen. Nach der Schule hat man diesen Studiengang nicht auf dem Schirm. Aber alle sagen, dass es die beste Entscheidung war, die sie treffen konnten. Und so war es auch bei mir.

Mein Einstieg in die Verpackungsbranche begann durch die Empfehlung eines Bekannten, der in diesem Bereich arbeitete. Mir schwebte etwas aus der Kombination Design und Technik vor, also entschied ich mich nach längerem Hin und Her für seinen Tipp: ein Ingenieursstudium Verpackungstechnik an der Hochschule der Medien in Stuttgart.

Die Hochschule, die Professoren und die Möglichkeiten, alles selbst vor Ort zu produzieren und auszuprobieren, haben mich so begeistert, dass ich direkt im Anschluss noch den Masterstudiengang Packaging Design und Marketing drangehängt habe.

Meine Masterarbeit habe ich anschließend bei der Hautpflegemarke Creme 21 absolviert. Noch während meiner Arbeit wurde ich fest angestellt und war fast zehn Jahre im Unternehmen tätig, erst für die Verpackungsentwicklung und später für sämtliche weltweiten Produktlaunches und deren Vermarktung.

Aber zurück zum Studiengang: Dieser bot alles, was man sich im Rahmen von Verpackungen vorstellen kann: Materialkunde, Produktionsprozesse, Drucktechnologie.

Das mag erstmal trocken klingen, aber um wirklich etwas bewegen zu können, muss man die Grundlagen verstehen. Wer kreativ und strategisch mitdenkt, kann in dieser Branche wirklich etwas bewirken. Design-Elemente sind ebenfalls Teil des Studiums, und wer sich dann noch einen Master in Design oder Marketing aussucht, wird eine begehrte, seltene Spezies sein, die den so wichtigen ganzheitlichen Ansatz umsetzen kann.