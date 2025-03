Der Markenname „Kleenex“ setzt sich aus den englischen Wörtern „clean“ für rein, „ex“ für raus und einem signifikanten „K“ am Anfang zusammen und ist von dem bereits bestehenden Markennamen für Damenhygieneprodukte „Kotex“ abgeleitet. Bereits 1928 wurden Kleenex-Tücher in einer Pop-up-Box (Zupfbox), die nach dem Herausziehen eines Tuches das nächste bereits griffbereit präsentierte, angeboten.

1929 brachte ein Zufall den Durchbruch

1929 benutzte ein Mitarbeiter von Kleenex die Abschminktücher „aus Versehen“ als Taschentuch, und eine neue Idee war geboren. Kurz darauf wurde Kleenex auch als hygienisches Taschentuch zum Wegwerfen auf dem amerikanischen Markt positioniert, was zu einer erheblichen Umsatzsteigerung führte. Viel Werbung, bedruckte Tücher und eine ständig wechselnde Formenvielfalt an dekorativen Promotionpackungen in verschiedenen Größen steigerten den Bekanntheitsgrad der Marke rasant. Nach dem Zweiten Weltkrieg brachten die Amerikaner die Marke Kleenex auch auf den deutschen Markt. Vor allem die Pop-up-Box, die das nächste Tuch griffbereit machte, wurde in der Werbung ausgelobt.