Produziert wurden die ersten Flaschen bei der Firma Biplast AG in Bischofszell. Düring nannte die Flasche – dem Rat einiger Experten zum Trotz – WC-Ente. Im Rückblick bezeichnete der im Jahre 2017 verstorbene Erfinder dies als eine der besten Entscheidungen seines Lebens, denn die blaue WC-Ente mit dem roten Verschluss wurde zum erfolgreichen Markenklassiker mit Lizenznehmern in aller Welt. Neben Henkel aus Düsseldorf für den deutschen Markt war die amerikanische Firma S. C. Johnson & Son größter Lizenznehmer. Der Name wurde in die jeweilige Landessprache übersetzt, in den USA wurde sie unter „Toilet Duck“ bekannt. Zusätzlich konstruierte Düring entsprechende Füllmaschinen und verkaufte sie an die Lizenznehmer.