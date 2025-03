Im Zuge der Ökodesign-Verordnung verpflichtet die EU ab 2027 schrittweise Unternehmen nahezu aller Branchen, die Waren und Produkte in der EU herstellen, in Betrieb nehmen oder verkaufen, zur Einführung des digitalen Produktpasses (DPP).



Im Prinzip ist so ein digitaler Produktpass nichts anderes als ein lebendiger Datensatz, der vielfältige Informationen zu einem Produkt vereint: wo es herkommt, wer es unter welchen Bedingungen hergestellt hat, woraus es besteht und welche Stationen es auf seinem Weg bis zum Verkauf zurückgelegt hat. Aber auch wie es funktioniert, sich pflegen, reparieren, recyceln und entsorgen lässt – also auch die Fortschreibung der Lebensgeschichte mit Änderungen, Ergänzungen, Upgrades und anderem mehr. Der DPP enthält auch Bürokratisches, etwa Zertifikate, lieferbegleitende Dokumente oder erforderliche Informationen für den grenzüberschreitenden Warenverkehr, Pflichtmitteilungen im Rahmen des Lieferkettengesetzes oder Infos zum ökologischen Fußabdruck. Die Liste lässt sich beliebig fortsetzen.



Ziel der EU ist es, für drei Stakeholder-Gruppen eine einzige Datendrehscheibe und damit maximale Transparenz und digitalisierte Vernetzung zu schaffen: für Unternehmen, für Behörden und für Endkunden. Dank Datenträgern wie NFC-Tag oder QR-Code, die direkt am Produkt und/oder an der Verpackung angebracht sind, ist der Lifecycle eines Produkts künftig lückenlos nachvollziehbar. Das ist ein wichtiger Schritt für eine funktionierende Kreislaufwirtschaft – und bietet der Verpackungsindustrie ganz neue Möglichkeiten, Mehrwerte zu generieren. Außerdem wird der DPP als zen­traler, digitaler Datensatz ein entscheidender Schlüssel für den Bürokratieabbau sein. Er wird zur Drehscheibe für alle erforderlichen Informationen aus verschiedenen Regularien und ermöglicht damit einen schnellen und effizienten Zugriff auf die jeweils relevanten Datenpunkte – natürlich unter allen modernen Gesichtspunkten wie selektiver Sichtbarkeit von Inhalten und Zugriffsschutz.